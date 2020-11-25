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Каким нам запомнится Диего Марадона: яркие кадры из жизни "Золотого мальчика"

25 ноября, 20:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший звездный футболист отметился и яркими действиями на поле, и неординарными поступками

Сегодня вечером стало известно, что умер легендарный футболист Диего Марадона. Смерть пришла к 60-летней звезде мирового футбола из-за проблем с сердцем.

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Вспомним яркие кадры из жизни аргентинца. Уже в среду вечером УЕФА оперативно отреагировал на печальное известие и начал матчи Лиги чемпионов с минуты молчания. В том числе перед игрой в Менхенгладбахе между "Боруссией" и "Шахтером".

Всему миру он запомнится большим мастером мяча. Лучшие годы он провел в итальянском "Наполи", где дважды становился чемпионом Италии. Со сборной Аргентины выигрывал "золото" и "серебро" чемпионатов мира. О Марадоне сняли не один фильм.

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В июне 1986 года Диего провел один из самых памятных матчей в карьере. В четвертьфинале чемпионата мира забил Англии и рукой, и гениальный мяч в сольном проходе.

В браке Марадона был лишь один раз, но четверть века. В ноябре 1989 года он женился в Буэнос-Айресе на Клаудие.

Однако обручальное кольцо никогда не останавливало его от измен. Бурные романы с молодыми дамами продолжались у него уже в солидном возрасте.

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В ХХ века Марадону часто сравнивали с Пеле, и с тех пор оба считаются лучшими в минувшем столетии.

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В отличие от бразильца, аргентинец постоянно попадал в скандалы – с коллегами, женщинами, журналистами, фанатами.

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От тюрьмы футболиста спасала только его слава и условные сроки.

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Также Диего не отказывал в визитах одиозным мировым лидерам – кубинцу Фиделю Кастро, венесуэльцу Уго Чавесу, россиянину Владимиру Путину.

Марадона любил футбол, но и себя в нем. Для миллионов же болельщиков он навсегда останется гением игры, которой они поклоняются.

Смотрите сюжет о недавней операции Диего:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

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