"Как в "Динамо": Сидорчук растрогал снимком с детьми на Мальдивах

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук растрогал болельщиков команды фотографией со своего отпуска, который он проводит на Мальдивах. Напомним, супруга футболиста ранее уже добралась до Instagram, похваставшись ослепительной фигурой.
29-летний Сидорчук опубликовал душевный снимок, как он идет по мосту с тремя своими детишками.
"Ведешь команду за собой – как в "Динамо", "Капитан в команде, капитан в семье", – пишут фолловеры Сергея
Смотрите, как в это время заигрывает с фолловерами жена Сидорчука
Отметим, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают троих детей: 5-летнюю дочку Киру и 3-летних двойняшек – Никиту и Николь. Поженилась пара в декабре 2014-го в родном для них Запорожье после того, как полузащитник "Динамо" сделал девушке предложение руки и сердца на Доминикане.
"Он тогда меня очень удивил, – вспоминала в разговоре с "Сегодня" Анна Сидорчук. – Когда мы собирали вещи в поездку, я тщательно проверила, все ли мы взяли. Поэтому, когда он сделал мне предложение и я ответила "Я согласна", я первым делом спросила: "Где же было кольцо?" А он его прятал в кошельке, в отделении для мелочи"
Добавим, что перед вылетом на Мальдивы Сергей Сидорчук посетовал, что до конца еще не очухался после COVID: "Есть у коронавируса специфические последствия".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк