"Как в "Динамо": Сидорчук растрогал снимком с детьми на Мальдивах

Капитан в команде, капитан – и в семье

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук растрогал болельщиков команды фотографией со своего отпуска, который он проводит на Мальдивах. Напомним, супруга футболиста ранее уже добралась до Instagram, похваставшись ослепительной фигурой.

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29-летний Сидорчук опубликовал душевный снимок, как он идет по мосту с тремя своими детишками.

"Ведешь команду за собой – как в "Динамо", "Капитан в команде, капитан в семье", – пишут фолловеры Сергея

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Смотрите, как в это время заигрывает с фолловерами жена Сидорчука

Отметим, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают троих детей: 5-летнюю дочку Киру и 3-летних двойняшек – Никиту и Николь. Поженилась пара в декабре 2014-го в родном для них Запорожье после того, как полузащитник "Динамо" сделал девушке предложение руки и сердца на Доминикане.

"Он тогда меня очень удивил, – вспоминала в разговоре с "Сегодня" Анна Сидорчук. – Когда мы собирали вещи в поездку, я тщательно проверила, все ли мы взяли. Поэтому, когда он сделал мне предложение и я ответила "Я согласна", я первым делом спросила: "Где же было кольцо?" А он его прятал в кошельке, в отделении для мелочи"

Добавим, что перед вылетом на Мальдивы Сергей Сидорчук посетовал, что до конца еще не очухался после COVID: "Есть у коронавируса специфические последствия".

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