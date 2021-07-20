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Как тренер – никакой! Эдгара Давидса уволили за провальные результаты

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 09:57
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Нидерландский полузащитник, известный по прозвищу Питбуль, не смог вывести Ольяненсе во второй дивизион португальского футбола – и его прогнали
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс / Фото: Getty Images

Бывший полузащитник Милана, Ювентуса и сборной Нидерландов Эдгар Давидс по прозвищу Питбуль уволен с должности главного тренера Ольяненсе, выступающего в третьем дивизионе Португалии.

Об этом сообщает A Bola.

Известный в прошлом полузащитник возглавил Ольяненсе в январе 2021 года, однако не сумел выполнить задачу руководства – подняться в следующий по силе дивизион Португалии. Вместе с 48-летним Давидсом Ольяненсе финишировал на третьей строчке в турнирной таблице своего чемпионата, а затем выбыл из борьбы за повышение в классе по итогам матчей плей-офф.

В тренде

Напомним, у Питбуля в Ольяненсе не заладилось с самого начала. Уже в первом матче у руля команды Давидса удалили за драку.

Ранее Эдгар Давидс успел поработать в английском Барнете в должности играющего тренера, а позже был ассистентом в нидерландском Телстаре.

Добавим, из-за глаукомы победитель Лиги чемпионов Давидс играл в футбол в очках. Не снимает их и сейчас. В интервью "Сегодня" Давидс говорил: "В футболе я – король!"

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