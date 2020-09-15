"Как Ракицкого можно не приглашать в сборную?": история украинского защитника в России

Украинский защитник "Тамбова" Александр Каплиенко рассказал, как оказался в российской Премьер-лиге зимой 2020 года. А также выразил недоумение, как можно не вызывать в сборную такого классного игрока оборонительного плана, как Ярослав Ракицкий, который защищает цвета питерского "Зенита".

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"В "Динамо" Тбилиси назначили нового тренера, который не видел меня в команде, я и ушел. А единственное предложение было из Тамбова. Конечно, возникали сомнения из-за политической обстановки. Я до последнего сомневался, ждал вариантов, но их не было. РПЛ – хороший уровень, играть в России – достойно. Понятно, что большинство было против моего перехода. До крайних историй не доходило", – цитирует Каплиенко Sport24.

Александр Каплиенко / Фото: Instagram

"Я не понимаю, как Ярика Ракицкого можно не приглашать? Это лучший центральный защитник, против которого я играл. А это было и в Украине, и в России. Может, конечно, его не вызывают, потому что сделали ставку на молодежь. Но Ракицкий – топовый футболист", – уверен Александр.

Александр Каплиенко родился 7 марта 1996 года в Запорожье. На профессиональном уровне дебютировал за местный "Металлург" 6 апреля 2014 года в матче чемпионата Украины против одесского "Черноморца" (0:3). Свой первый гол на высшем уровне забил в ворота донецкого "Металлурга" 9 августа 2014 года. Всего за "Металлург" из Запорожья Каплиенко провел 39 матчей и забил 4 мяча, включая гол в ворота киевского "Динамо".

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Фото "Динамо" Тбилиси

Во время зимнего перерыва сезона-2015/16 покинул запорожскую команду в связи с процессом ликвидации клуба. Весенний отрезок сезона провел в харьковском "Металлисте" – 8 матчей. Затем в карьере защитника были одесский "Черноморец", белорусские "Смолевичи" и "Динамо" из Тбилиси. В свое время выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.

Напомним, что в сентябре 2019 года у бывшего футболиста сборной Украины в аннексированном Крыму пропал отец.

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