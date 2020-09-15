Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Как Ракицкого можно не приглашать в сборную?": история украинского защитника в России

15 сентября, 21:37

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист "Тамбова" Александр Каплиенко рассказал, как оказался в РПЛ зимой 2020 года

Украинский защитник "Тамбова" Александр Каплиенко рассказал, как оказался в российской Премьер-лиге зимой 2020 года. А также выразил недоумение, как можно не вызывать в сборную такого классного игрока оборонительного плана, как Ярослав Ракицкий, который защищает цвета питерского "Зенита".

Реклама

Читайте также: Золотой 2019-й: чемпионский год для наших футболистов в Европе

"В "Динамо" Тбилиси назначили нового тренера, который не видел меня в команде, я и ушел. А единственное предложение было из Тамбова. Конечно, возникали сомнения из-за политической обстановки. Я до последнего сомневался, ждал вариантов, но их не было. РПЛ – хороший уровень, играть в России – достойно. Понятно, что большинство было против моего перехода. До крайних историй не доходило", – цитирует Каплиенко Sport24.

Александр Каплиенко

Александр Каплиенко / Фото: Instagram

"Я не понимаю, как Ярика Ракицкого можно не приглашать? Это лучший центральный защитник, против которого я играл. А это было и в Украине, и в России. Может, конечно, его не вызывают, потому что сделали ставку на молодежь. Но Ракицкий – топовый футболист", – уверен Александр.

Александр Каплиенко родился 7 марта 1996 года в Запорожье. На профессиональном уровне дебютировал за местный "Металлург" 6 апреля 2014 года в матче чемпионата Украины против одесского "Черноморца" (0:3). Свой первый гол на высшем уровне забил в ворота донецкого "Металлурга" 9 августа 2014 года. Всего за "Металлург" из Запорожья Каплиенко провел 39 матчей и забил 4 мяча, включая гол в ворота киевского "Динамо".

Реклама


Фото "Динамо" Тбилиси

Во время зимнего перерыва сезона-2015/16 покинул запорожскую команду в связи с процессом ликвидации клуба. Весенний отрезок сезона провел в харьковском "Металлисте" – 8 матчей. Затем в карьере защитника были одесский "Черноморец", белорусские "Смолевичи" и "Динамо" из Тбилиси. В свое время выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.

Напомним, что в сентябре 2019 года у бывшего футболиста сборной Украины в аннексированном Крыму пропал отец.

Смотрите, как Каплиенко удаляли с поля, когда он выступал за "Черноморец"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины чемпионат России Ярослав Ракицкий Динамо Тбилиси Александр Каплиенко ФК Тамбов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять