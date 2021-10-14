Как получить футболку кумира? Тяните время! Рецепт из Швеции

В отборочном матче ЧМ-2022 сборная Швеции обыграла Грецию – 2:0, забив два гола во втором тайме.
Читайте также: Катар нам может только сниться? Шансы Украины на выход на ЧМ-2022
По ходу матча одна из девушек, которые подавали мячи, попросила футболку у полузащитника сборной Швеции Эмиля Форсберга.
В ответ Эмиль тоже попросил об одолжении.
"Эмиль сказал мне, что подарит футболку, если я буду тянуть время. Конечно же, я согласилась помочь. Теперь мне нужно искать рамку для футболки", – радуется 14-летняя Валерия.
После матча Форсберг, который забил один из голов, сдержал обещание и подарил майку Валерии.
За два тура до конца отборочного турнира сборная Швеции занимает первое место в группе. На три очка отстает Испания. Именно эти команды и завершат этот турнир очным поединком 14 ноября.
Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2022, второй команде предстоит играть стыковые матчи.
Читайте также: Дания уже пакует чемоданы в Катар
Читайте также:
- Да, не выиграли. Но беспроигрышную серию продлили! Сидорчук нашел позитив в матче с Боснией
- С Роналду и Месси в Лиге чемпионов: оригинальные футбольные названия останутся в FIFA
- Петраков выстрелил себе в ногу: горячее эхо матча Украина – Босния
- Сохраняем спокойствие и не паникуем. Маркевич уверен, что Украина избежала худшего варианта
- "Креативного хава нет? Так он же в Италии, клоун!" Фанаты разносят Петракова