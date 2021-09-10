Как нам дальше жить с Россией? Да никак! Позиция бывшего игрока сборной Украины после жизни в РФ

Калиниченко восемь лет жил в России, когда выступал за московский Спартак. Но сейчас он понимает, что пути двух стран разошлись. Ранее он заявил, что сборная Украины сильнее России.

Читайте также: Экс-игрока сборной Украины в Москве приняли за маньяка

"Как нам дальше жить с Россией? Да никак не жить. Она идет своим путем, а Украина, я надеюсь, пойдет и дальше своим путем. Это надолго, и все это понимают.

Конечно, я очень хочу, чтобы как можно быстрее закончилась война. Но не вижу, каким образом это может произойти.

Не вижу хотя бы по той причине, что, на мой взгляд, в политическом смысле каждую из сторон эта ситуация каким-то образом устраивает. К сожалению. Почему так – не хочу вникать, надоело. Думаю, как и многим.