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Как на презентации Блохина: Милевский – в новом именном халате

16 января, 22:16

Олег Люлька Олег Люлька

Артем едва не рассмеялся, получив оригинальный презент от своего нового клуба

Артема Милевского эффектно подкололи в его новом клубе – закарпатском "Минае". Помимо традиционной футболки с десятым номером, которую ему вручили после недавнего подписания контракта на полтора года, знаменитый белорус с украинским паспортом получил еще один презент от своей новой команды – синий халат с десяточкой и фамилией "Мілевський" на спине.

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Только посмотрите на выражение лица Милевского!

Халат, который Милевский воспринял с ироничной улыбкой, но все-таки тут же надел, ему преподнес спортивный директор "Миная" – известный в прошлом футболист "Карпат" Михаил Кополовец. Об этом сообщает "ПроФутбол Digital".

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Напомним, в 2012 году Милевский произвел фурор, в банном халате явившись на презентацию Олега Блохина в статусе нового главного тренера "Динамо". Тот халат наверняка давно уже износился, так что подарок от "Миная" наверняка придется Артему ко двору.

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Ранее мы писали, что Милевский порвал со своей девушкой. С белоруской Валерией, у которой есть сын не от Артема, футболист был вместе более двух лет.

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