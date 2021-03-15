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Как грибы: уже три российских футболиста под подозрением в употреблении допинга

15 марта, 13:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Над Россией нависла нова угроза из-за махинаций с допингом

Сегодня стало известно, что российский футболист Владимир Обухов попался на допинге, а его положительный тест скрыли. Однако он оказался не единственным, кто употреблял запрещенные препараты. ФИФА возбудила дела против двух игроков и еще одной футболистки. Информацию уже подтвердили в РФС, сообщает sportbox.

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Отмечается, что они не вызывались в национальные сборные команды. Как и в случае с Обуховым, положительные тесты подозреваемыми были сданы в 2013 году.

Как мы писали ранее, Московская лаборатория скрыла положительный тест Обухова и пыталась скрыть следы своего преступления. Это не первый случай, когда россияне проводят махинации с допингом. Однако в 2019 году они уже попались на подменах результатов тестирования и в результате были отстранены от международных соревнований до конца 2022 года.

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футболист допинг российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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