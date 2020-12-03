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"Как футбольное поле". Невеста Роналду показала их гигантскую кровать

3 декабря, 15:59

Олег Люлька Олег Люлька

Джорджина на ней – как на облаках

После видео эротического танца невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала еще один пикантный пост у себя в соцсетях. Сексапильная испанка показала их с португальцем огромную кровать – размером она больше некоторых кухонь. А подписчики девушки сравнивают это ложе с минифутбольным полем.

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"Здесь я сплю, как на небесах", – призналась в Instagram Джорджина Родригес

Напомним, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей – сына Криштиану-младшего (10 лет), 3-летних близнецов Еву и Матео, а также дочку Алану Мартину, которой недавно также исполнилось три годика. При этом последний ребенок у них – общий, а трое старших рождены суррогатными матерями.

Судя по всему, кровать таких огромных размеров была предусмотрена и на тот случай, если на ней соберется на посиделки все семейство Роналду.

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Криштиану Роналду со своей семьей

Криштиану Роналду со своей семьей / Фото: Instagram

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Отметим, что ранее Роналду подарил невесте самое дорогое обручальное кольцо в футболе. Так что шикарная свадьба португальца с Джорджиной Родригес не за горами.

Смотрите, как сходит с ума семья Роналду

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Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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кровать Криштиану Роналду WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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