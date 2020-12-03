"Как футбольное поле". Невеста Роналду показала их гигантскую кровать

После видео эротического танца невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала еще один пикантный пост у себя в соцсетях. Сексапильная испанка показала их с португальцем огромную кровать – размером она больше некоторых кухонь. А подписчики девушки сравнивают это ложе с минифутбольным полем.
Читайте также: Стало известно, кому в "Динамо" досталась футболка Роналду
"Здесь я сплю, как на небесах", – призналась в Instagram Джорджина Родригес
Напомним, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей – сына Криштиану-младшего (10 лет), 3-летних близнецов Еву и Матео, а также дочку Алану Мартину, которой недавно также исполнилось три годика. При этом последний ребенок у них – общий, а трое старших рождены суррогатными матерями.
Судя по всему, кровать таких огромных размеров была предусмотрена и на тот случай, если на ней соберется на посиделки все семейство Роналду.
Читайте также: Роналду забил "Динамо" 750-й мяч в карьере. За кого и сколько положил Криштиану
Отметим, что ранее Роналду подарил невесте самое дорогое обручальное кольцо в футболе. Так что шикарная свадьба португальца с Джорджиной Родригес не за горами.
Смотрите, как сходит с ума семья Роналду
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк