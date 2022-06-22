Кадыров был готов убить свою сестру – очевидец

Бывший вратарь сборной Украины Максим Левицкий большую часть своей карьеры провел в российских клубах. Левицкий рассказывал, почему россияне боятся Бандеру.

А теперь Максим вспомнил период, когда выступал за Терек из Грозного. Клуб был под покровительством Рамзана Кадырова.

"В Грозном я был всего дважды – нас привезли туда на празднование выхода в Высшую лигу. А так мы жили в Кисловодске. Когда ты занят игрой в футбол, многое проходит мимо. Помню только один случай, когда я увидел отношение Кадырова к собственной сестре.

На банкете к ней подошел мой одноклубник, отец которого являлся милицейским чиновником в Чечне. Так вот, этот футболист хотел потанцевать с девушкой, а она отказала. После этого Кадыров издал какую-то тираду на чеченском языке – я ее не понимаю. Но по побледневшему лицу девушки все стало очевидно. Она безропотно встала и пошла танцевать.

Кто-то из пацанов из команды точно прокомментировал эту сцену: "Если бы у Кадырова был при себе пистолет, то выстрелил бы в нее", – рассказал Левицкий в интервью сайту "Футбол 24".