Изъяны есть везде! Экс-форвард сборной Украины назвал слабые места команды

Сборная Украины сыграла три контрольных матча в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. После чего тренер команды отправил футболистов к женам.
А бывший форвард национальной команды Андрей Воробей разобрал игру нашей команды и рассказал о ее проблемах.
"Как по мне, сейчас изъяны есть везде, кроме вратарской позиции. В атакующей линии не хватает креатива, тонких передач, быстроты мышления. Ребята медленно передвигаются по полю. В обороне не хватает сыгранности, футболисты не всегда выдерживают линию, пассивно действуют в отборе, наставник ищет оптимальную пару центральных защитников", – цитирует Воробья сайт zbirna.com.
Посмотрите, как играла сборная Украины спарринги в мае.
Боруссия М – Украина:
Эмполи – Украина:
Риека – Украина: