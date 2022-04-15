Известный телеведущий продает футболку Пеле на аукционе ради Украины (фото)

Андрей Бедняков готов расстаться с уникальным лотом из коллекции для помощи ВСУ и мариупольцам

Андрей Бедняков продает футболку с автографом Пеле

Украинские знаменитости продолжают помогать нашей армии и переселенцам в условиях войны против России. Особенно популярными становятся аукционы, где известные люди продают эксклюзивные вещи.

К примеру, футболист Шахтера Даниил Сикан выставил на продажу медаль чемпиона мира. Вырученные 21 тысячу долларов отправили на помощь Украине. Данная идея также вдохновила на аукцион известного телеведущего Андрея Беднякова.

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Бывший ведущий программы "Орел и Решка" выставил на продажу футболку сборной Бразилии от "короля футбола" Пеле, который поставил на ней автограф. Аукцион проходит на страничке Беднякова в Instagram.

Андрей сообщил, что у него есть большая коллекция футболок и теперь настало время ее уменьшать. Все вырученные средства телеведущий направит на ВСУ и переселенцам из Мариуполя.

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К слову, Бедняков сам является уроженцем города с берега Азова и поддерживает донецкого Шахтера. Он не раз был замечен на матчах дончан, а также снимался на YouTube-канале Артема Милевского.