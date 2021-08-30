Изнасиловал несовершеннолетнюю. Футболиста Олимпиакоса арестовали в Греции

17-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что футболист Рубен Семеду напоил ее и отвез домой, где изнасиловал

Рубен Семеду играет в Греции два года

Защитника греческого Олимпиакоса Рубен Семеду арестовали в Греции. Футболиста обвиняю в изнасиловании 17-летней девушки.

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Как пишет сайт Sport24.gr, вчера несовершеннолетняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что встретила Семеду в баре в Оропосе. Там футболист напоил ее и отвез к себе домой, где изнасиловал.

На данный момент 27-летний португальский футболист находится под стражей и дает показания.

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Напомним, Рубен Семеду выступает за Олимпиакос с 2019 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Греции, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Семеду выступал за такие клубы, как Спортинг, Вильярреал, Уэска, Риу Аве...

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