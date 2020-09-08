Итальянский гранд подписал защитника, который косил нападающих сборной Украины

Сербский защитник Александар Коларов попрощался с "Ромой" и подписал контракт с миланским "Интером". 7 сентября 34-летний футболист прилетел в Милан прямым рейсом из Сербии. Ранее мы сообщали, что тренер итальянского "Интера" попал в тяжелую аварию.

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В СМИ сообщалось, что Коларов подписал соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год с зарплатой 3,5 млн евро в год. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. А главный тренер миланцев Антонио Конте очень хотел видеть серба в своей команде, так как он может сыграть на двух позициях — слева и в центре.

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Напомним, что до этого Коларов играл за итальянскую "Рому". Он перешел в римский клуб из "Манчестер Сити" летом 2017 года. До этого в Серии А защищал цвета римского "Лацио", а также выступал за сербские "ОФК Београд" и "Чукаричек". В составе "МанСити" Коларов по два раза выигрывал АПЛ и Кубок английской лиги, а также побеждал в Кубке Англии. В составе "Лацио" защитник завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

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В минувшем сезоне под началом бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В них серб забил семь мячей, отдал пять результативных передач и получил восемь желтых карточек. Защитник вошел в символическую сборную Серии А-2018/2019. Серб также играл против сборной Украины в отборе к Евро-2020.

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