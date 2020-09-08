Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Итальянский гранд подписал защитника, который косил нападающих сборной Украины

8 сентября, 20:06

Елена Павлова Елена Павлова

Коларов заключил договор на один сезон с возможностью продления

Сербский защитник Александар Коларов попрощался с "Ромой" и подписал контракт с миланским "Интером". 7 сентября 34-летний футболист прилетел в Милан прямым рейсом из Сербии. Ранее мы сообщали, что тренер итальянского "Интера" попал в тяжелую аварию.

Реклама

В СМИ сообщалось, что Коларов подписал соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год с зарплатой 3,5 млн евро в год. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. А главный тренер миланцев Антонио Конте очень хотел видеть серба в своей команде, так как он может сыграть на двух позициях — слева и в центре.

Читайте также: Главного тренера "Интера" обокрали на 30 миллионов евро

Напомним, что до этого Коларов играл за итальянскую "Рому". Он перешел в римский клуб из "Манчестер Сити" летом 2017 года. До этого в Серии А защищал цвета римского "Лацио", а также выступал за сербские "ОФК Београд" и "Чукаричек". В составе "МанСити" Коларов по два раза выигрывал АПЛ и Кубок английской лиги, а также побеждал в Кубке Англии. В составе "Лацио" защитник завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

"Порту" выбил римлян из ЛЧ
Реклама

"Порту" выбил римлян из ЛЧ / Фото: AFP

В минувшем сезоне под началом бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В них серб забил семь мячей, отдал пять результативных передач и получил восемь желтых карточек. Защитник вошел в символическую сборную Серии А-2018/2019. Серб также играл против сборной Украины в отборе к Евро-2020.

Смотрите, как "Рома" играла в плей-офф Лиги Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Интер Италия Рома Италия трансфер Александар Коларов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять