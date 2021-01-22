Итальянский гранд подписал парня, который никогда не играл в футбол. Как такое произошло?

В эту историю легко можно было поверить, если бы она произошла в низших футбольных дивизионах. Но здесь замешан титулованный "Лацио". Римляне подписали контракт с 17-летним ивуарийцем Ларссоном Кулибали. По данным LazioNews24, парень никогда не играл в футбол.

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Кулибали попал в "Лацио" лично решением президента Клаудио Лотито. Босс римского клуба рискнул пригласить Ларссона, так как ему рассказали о природных талантах африканца.

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"Еще несколько месяцев назад он ни разу не касался мяча, но мы обнаружили большой талант. Он много страдал там, где жил, он приехал в Рим один, и у него большая сила. Я встретил его случайно. Мой хороший друг, социальный работник, сказал мне сделать ему личный подарок и пойти навестить этого мальчика. Мы получаем много отчетов, но на этот раз я ему доверился. Это была радость, сюрприз.

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У него есть талант, у него есть ценности, он должен хорошо выучить язык и освоиться, но мы зарегистрировали его после многих усилий. Он стал игроком "Лацио", – рассказал менеджер академии Мауро Бьянкесси.

Тем временем, футболист-дебошир из "Спартака" перебирается в итальянский клуб.

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