Итальянская телеведущая любит раздеваться догола. Это отголоски модельной карьеры

Сьемки в Playboy не проходят даром

Итальянская модель Инес Троккья заработала любовь мужской аудитории не только откровенными сьемками в таких известных изданиях как Playboy, GQ, ForMen, FHM, но и благодаря работе телеведущей на спортивных каналах Sportitalia, TikiTaka и Italia 1.

При этом, сама красавица не безразлична к игре миллионов – Инес поддерживает миланский "Интер", хотя сама родом из Неаполя.

Яркие фото Инес Троккьи в Instagram:

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