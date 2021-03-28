Итальянская телеведущая любит раздеваться догола. Это отголоски модельной карьеры

Итальянская модель Инес Троккья заработала любовь мужской аудитории не только откровенными сьемками в таких известных изданиях как Playboy, GQ, ForMen, FHM, но и благодаря работе телеведущей на спортивных каналах Sportitalia, TikiTaka и Italia 1.
При этом, сама красавица не безразлична к игре миллионов – Инес поддерживает миланский "Интер", хотя сама родом из Неаполя.
Яркие фото Инес Троккьи в Instagram:
Читайте также:
- Видно и грудь, и трусы. Что за платье на Ирине Морозюк?
- Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герл
- "Сама сексуальность": горячая дочь футболиста поразила бикини к лету
- Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите не обожгитесь
- Девушка футболиста призналась в любви к секс-игрушкам и пообещала интимное видео
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк