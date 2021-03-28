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Итальянская телеведущая любит раздеваться догола. Это отголоски модельной карьеры

28 марта, 23:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сьемки в Playboy не проходят даром

Итальянская модель Инес Троккья заработала любовь мужской аудитории не только откровенными сьемками в таких известных изданиях как Playboy, GQ, ForMen, FHM, но и благодаря работе телеведущей на спортивных каналах Sportitalia, TikiTaka и Italia 1.

При этом, сама красавица не безразлична к игре миллионов – Инес поддерживает миланский "Интер", хотя сама родом из Неаполя.

Яркие фото Инес Троккьи в Instagram:

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ведущая модель девушка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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