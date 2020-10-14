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Италия – Нидерланды: где смотреть матч Лиги наций

14 октября, 20:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча Лиги наций на ТВ и в интернете

В среду, 14 октября, сборные Италии и Нидерландов встретятся в рамках четвертого тура Лиги наций группы А1. В прямом эфире матч покажут на ТВ и в интернете. Италия – Нидерланды смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

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После трех туров Италия возглавляет турнирную таблицу группы, имея в своем активе пять баллов. Правда, всего на одно очко от них отстают Нидерланды. "Оранжевые" потерпели одно поражение в текущем розыгрыше Лиги наций, но как раз от Италии, поэтому сегодня у них будет отличный шанс отдать должок.

Правда, в предыдущий раз нидерландцы обыгрывали итальянцев еще в 2008 году на чемпионате Европы. После этого команды провели между собой шесть матчей, и половина из них завершилась в пользу итальянцев.

Букмекеры считают Италию фаворитом матча: коэффициент на победу Роберто Манчини – 2.10, на ничью – 3.30, на победу Нидерландов – 3.90.

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Где смотреть матч Италия – Нидерланды:

  • Футбол 2, live
  • OLL.TV (в подписке)
  • Футбол 1, четверг, 08:10 (повтор)
  • Футбол 2, четверг, 12:50 (повтор)
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Смотрите, как Италия и Нидерланды играли ранее:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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где смотреть сборная Италии сборная Голландии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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