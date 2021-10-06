6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
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Италия Испания: где смотреть полуфинал Лиги наций

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
6 октября, 20:25
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В среду, 6 октября, состоится первый полуфинальный матч Лиги наций: сборная Италии встретится с командой Испании. В прямом эфире матч покажут на ТВ и в интернете
На Евро-2020 Италия обыграла Испанию
На Евро-2020 Италия обыграла Испанию / Фото: Getty Images

Поединок Италия – Испания пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Италия – Испания

Полуфинал Лиги наций Италия – Испания
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Финальную часть Лиги наций в этом году примет Италия, так что все матчи турнира пройдут в Италии. Во втором полуфинале встретятся завтра Бельгия и Франция, а финал состоится в воскресенье, 10 сентября, начало – в 21:45.

Напомним, Испания в группе Лиги наций играла вместе с Украиной, Германий и Швейцарией, а Италия выиграла квартет, где также выступали Нидерланды, Польша и Босния и Герцеговина.

Ансу Фати Фото: REUTERS/Sergio Perez
Ансу Фати Фото: REUTERS/Sergio Perez

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Что касается фаворита матча, то букмекеры сегодня отдают предпочтение действующим чемпионам Европы: коэффициент на победу команды Роберто Манчини в основное время – 2.21, на ничью – 3.05, на победу Испании – 3.95. В процентном соотношении у Италии 43% на успех, у Испании – 25%.

Тем не менее, букмекеры назвали победителя Лиги наций – и это не итальянцы!

Предыдущий матч между Италией и Испанией состоялся на Евро-2020. Тогда команды пересекались также в полуфинале и победу в серии пенальти одержали итальянцы, а затем в финале одолели и англичан – тоже в серии 11-метровых.

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Сборная Италии с трофеем Евро-2020
Сборная Италии с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

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Десна
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Металлист 1925
10
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Верес
10
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12
10
Рух
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Колос
9
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