Испанская певица подарила вратарю "МЮ" животик на день рождения

Давид Де Хеа, получающий 23 миллиона евро в год, должен стать папой в марте

Испанская певица, актриса и телеведущая Эдурне Гарсия сделала незабываемый подарок своему мужу – вратарю "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давиду Де Хеа, который 7 ноября отметил свое 30-летие. Знаменитый голкипер в качестве презента от супруги получил "животик".

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"С днем ​​рождения, будущий папа! Рада поделиться с тобой лучшим подарком в мире! Я люблю тебя!!" – написала 34-летняя Эдурне у себя в Instagram, опубликовав трогательное фото себя беременной, целующейся с Давидом Де Хеа

"Мой лучший подарок – это ты, люблю тебя", – ответил ей в комментариях Де Хеа

Добавим, что беременности Эдурне Гарсии уже 22 недели. Следовательно, папой Давид Де Хеа должен стать, ориентировочно, в марте.

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Отметим, что вратарь "Манчестер Юнайтед" Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги. Он зарабатывает 23 миллиона евро в год. На втором месте идет полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (19,7 млн).

Напомним также, что не далее как в октябре Де Хеа гостил в Киеве со сборной Испании, которую не спас от гола Цыганкова и поражения Украине 0:1 в поединке Лиги наций.

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