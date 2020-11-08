Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Испанская певица подарила вратарю "МЮ" животик на день рождения

8 ноября, 00:00

Олег Люлька Олег Люлька

Давид Де Хеа, получающий 23 миллиона евро в год, должен стать папой в марте

Испанская певица, актриса и телеведущая Эдурне Гарсия сделала незабываемый подарок своему мужу – вратарю "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давиду Де Хеа, который 7 ноября отметил свое 30-летие. Знаменитый голкипер в качестве презента от супруги получил "животик".

Реклама

Читайте также: Финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера"

"С днем ​​рождения, будущий папа! Рада поделиться с тобой лучшим подарком в мире! Я люблю тебя!!" – написала 34-летняя Эдурне у себя в Instagram, опубликовав трогательное фото себя беременной, целующейся с Давидом Де Хеа

"Мой лучший подарок – это ты, люблю тебя", – ответил ей в комментариях Де Хеа

Добавим, что беременности Эдурне Гарсии уже 22 недели. Следовательно, папой Давид Де Хеа должен стать, ориентировочно, в марте.

Реклама

Читайте также: Как перенести коронавирус во время беременности: исповедь жены украинского футболиста

Отметим, что вратарь "Манчестер Юнайтед" Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги. Он зарабатывает 23 миллиона евро в год. На втором месте идет полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (19,7 млн).

Напомним также, что не далее как в октябре Де Хеа гостил в Киеве со сборной Испании, которую не спас от гола Цыганкова и поражения Украине 0:1 в поединке Лиги наций.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

беременность беременная Манчестер Юнайтед сборная Испании Давид Де Хеа WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
"Такого маленького пениса еще не видела": Модель описала встречу с португальским футболистомФутбол
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатамФутбол
Видео голов и обзор
Видео голов и обзор "Ференцварош" – "Динамо" в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять