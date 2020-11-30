Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны, назвав его насильником

В среду легендарный футболист Диего Марадона умер в своем доме в Аргентине в возрасте 60 лет. Однако далеко не все трагически восприняли уход звездного спортсмена из-за проблем со здоровьем.

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Одна из испанских женщин-футболисток отказалась почтить память Диего перед товарищеским матчем в Ла-Корунье. 24-летняя Паула Дапена выступает за команду "Виахес Интерриас". И вот в то время, как ее коллеги стояли во время минуты молчания, она села, повернувшись к церемонии спиной.

Об этом рассказало испанское издание As.

Как оказалось, Паула считает Марадону отрицательной личностью:

"Как только я узнала, что в память Марадоны устроят акцию, я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и абьюзере".

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При этом Дапена заявила, что считает Марадону потрясающим игроком, но нужно иметь ценности за пределами футбольного поля. Сама она известна среди феминисток и называет аргентинского футболиста жестоким по отношению к женщинам.

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"Наполи" прощается с Диего Марадоной

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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