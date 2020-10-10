Испания – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Список трансляций поединка соперников сборной Украины - на ТВ и в интернете

В субботу, 10 октября, параллельно с матчем Украина – Германия в нашей группе Лиги наций пройдет и поединок соперников команды Андрея Шевченко по квартету. Испания принимает Швейцарию. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Испания – Швейцария с видео голов доступен на нашем сайте.

ИСПАНИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире матч Испания – Швейцария в субботу, 10 октября, начиная с 21:45, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде доступна на сервисе OLL.TV.

ИСПАНИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики контор отдают весомое преимущество хозяевам поля. Ставки на победу Испании принимают с коэффициентом 1.44, на ничью – 4.20, а вот на успех Швейцарии – 7.00. Таким образом вероятность выигрыша испанцев оценивается в 65 процентов, ничейного исхода – в 22 процента, а выигрыша швейцарцев – в 13 процентов. Наиболее реальным называют счет 2:0 в пользу хозяев. На такой итог установлен коэффициент 6.40.

Сборная Испании / Фото: Twitter

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Отметим, что на данный момент в Лиге наций сыграно 2 из 6 туров. По результатам группового турнира победитель квартета попадет в Финал четырех, где поспорит за выигрыш трофея. А обладатель последнего места в группе вылетит во второй по силе дивизион Лиги наций. Сейчас положение в этой группе таково: Испания – 4 очка, Украина – 3 очка, Германия – 2 очка, Швейцария – 1 очко.

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