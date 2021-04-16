Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Испания предложила УЕФА перенести матчи Евро-2020

16 апреля, 22:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Из-за пандемии коронавируса Бильбао не может гарантировать матчи со зрителями, поэтому испанские власти предложили альтернативный вариант – Севилью

Федерация футбола Испании предложила Севилью в качестве потенциальной замены для проведения матчей Евро-2020 в случае, если УЕФА забанит Бильбао. Ранее мэр Мюнхена не смог гарантировать, что в его городе на поединки Евро-2020 будут допущены болельщики.

Реклама

Как сообщает The Associated Press, испанские футбольные чиновники предложили использовать Олимпийский стадион в Севилье, который вмещает 60 тысяч человек. Ранее стало известно, что ситуация с пандемией коронавируса остается в Бильбао на таком уровне, который делает невозможным присутствие болельщиков на трибунах во время игр Евро-2020.

В тренде
Украинский штангист "порвал" всех в Москве

Напомним, что Евро-2020 должно было пройти прошлым летом, но турнир перенесли на год з-за пандемии коронавируса. Матчи запланированы в 12 городах — Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге.

На чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме встречей с Нидерландами 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Евро-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020
Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020Футбол
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красотки
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красоткиФутбол
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять