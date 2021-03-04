"Интересно, кто кого удивит": мнение экс-"горняка" о дуэли "Шахтер" – "Рома"

Уже на следующей недели украинские клубы продолжат выступать во втором по рангу еврокубке. "Шахтеру" в 1/8 финала Лиги Европы предстоит сразиться с итальянской "Ромой". Свои ожидания от поединков высказал бывший защитник "горняков" Богдан Бутко, который нынче выступает за турецкий "Эрзурумспор" на правах аренды.

Реклама

Напомним, билеты на матч "Шахтер" – "Рома" уже в свободной продаже.

Его слова приводит сайт sport.ua.

О встрече в Киеве с экс-тренером "Шахтера" Пауло Фонсекой:

"Думаю, это будет принципиальный матч для него. Ведь Фонсека много времени провел в "Шахтере", и, думаю, часть его сердца и души осталась с "Шахтером". Тем более, стадия 1/8 финала Лиги Европы обязывает, что немаловажно. Но, как говорится, игра покажет".

О знакомстве "горняков" с манерой игры команд Фонсеки:

"Фонсека знает игроков, а они его принципы, поэтому очень интересно за этим будет наблюдать. Возможно, кто-то сумеет чем-то новым удивить. Думаю, все будут очень серьезно настраиваться, даже на тренировках".

Для кого победа ценнее – для Фонсеки или для "Шахтера"?

"Я много времени провел в "Шахтере", поэтому мне бы хотелось победы украинской команды. Для нее это будет намного ценнее, чем для "Ромы". Но это футбол, и в этом противостоянии, думаю, шансы 50 на 50. Я буду поддерживать только "Шахтер", поэтому желаю ему удачи".

Читайте также: тренер "Ромы" опасается приезда в Киев.

Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Агробизнесу" в Кубке Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама