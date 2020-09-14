"Интер" тайно продал в "Реал" трансферную цель "Барселоны"

Итальянцы не хотели сорвать переход Артуро Видаля из каталонского клуба, поэтому держали переговоры в секрете

Итальянский "Интер" и мадридский "Реал" договорились о переходе аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса. Переговоры проходили в строгой секретности из-за того, что футболистом также интересовалась "Барселона", а итальянцы в это время покупали у каталонцев Артуро Видаля и не хотели их разозлить контактами с принципиальным соперником и тем самым сорвать трансфер.

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По информации Sportmediaset, трансфер Мартинеса обойдется "Реалу" в 100 миллионов евро. Также в Милан на правах аренды может отправиться нападающий Лука Йович с правом выкупа.

В то же время, "Интер" уже распланировал, куда потратит круглую сумму с продажи аргентинца. Антонио Конте желает видеть в своей команде полузащитника "Челси" Н'Голо Канте. Трансфер француза обойдется им в 50-60 миллионов евр. Остальная сумма покроет расходы на переход Ашрафа Хакими из "Реала".

Лаутаро Мартинес изначально хотел перейти в "Барселону", где играет его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси. Однако кризис в каталонском клубе отпугнул 23-летнего игрока, поэтому он достаточно быстро согласился на предложение "Реала", где будет зарабатывать 8 миллионов евро в год.

Смотрите, как Лаутаро Мартинес забивал в ворота "Шахтера":

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