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"Интер" – "Милан": прогноз комментатора на мегаматч Кубка Италии

26 января, 20:12

Кирилл Круторогов , Елена Павлова

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов считает, что поединок не будет особо результативным

Сегодня уже в 1/4 Кубка Италии сойдутся апеннинские гранды и лидеры нынешнего чемпионата "Интер" и "Милан". Начало матча на стадионе "Джузеппе Меацца" в 21:45. Мультимедийная онлайн-трансляция "Интер" – "Милан" доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Дерби делла Мадоннина или дерби Милана в рамках Копа Италия. В огромной истории их противостояний небольшое преимущество на стороне "Интера": 82 победы против 77 у "Милана", еще 67 встреч завершились ничьими. В октябрьском матче Серии А "россо-нери" оказались сильнее 2:1. Они же превосходят "нерадзури" в Кубковых дерби – 10 побед против 7. Выбивали "красно-черные" соседей по городу и в последней баталии в рамках Копа Италия – в сезоне-2017/2018.

Златан Ибрагимович в матче против "Интера"

Златан Ибрагимович в матче против "Интера" / Фото: Reuters

Добавляет интереса их битве и турнирное положение в чемпионате, ведь эти команды являются лидерами турнирной таблицы – "Милан" опережает "Интер" на два очка и стал "зимним чемпионом".

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На предыдущей стадии Кубка команда Конте выбила "Фиорентину" (2:1), благодаря голу Лукаку за минуту до окончания второго овертайма. А подопечным Пиоли понадобилась серия пенальти после нулевой ничьи с "Торино". Сегодня им не поможет Джанлуиджи Доннарумма, умудрившийся получить две желтые карточки за минуту, находясь на скамейке запасных. Травмированы Габбиа и Беннасер, все еще вне игры из-за коронавируса Чалханоглу. У хозяев все еще в лазарете Весино и Д`Амброзио.

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Стадион "Джузеппе Меацца"

Стадион "Джузеппе Меацца" / Фото: Reuters

Уступать не захочет никто, принципиальность и путевка в следующий раунд на кону. Думаю, слишком результативной встречи не будет – ТМ 2,5. Также не исключаю, что в основное время команды не выявят победителя, то есть будет ничья.

Смотрите, как "Милан" играл против "Аталанты"

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прогноз комментатор дерби Интер Италия кубок Италии Милан
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