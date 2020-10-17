"Интер" – "Милан": онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

В первом же туре после перерыва в чемпионате Италии болельщиков ждет многообещающее Миланское дерби, которое также называют дерби Della Madonnina. Один из лидеров Серии А "Милан" номинально едет в гости к "Интеру". Начало поединка на "Джузеппе Меацца" – в 19:00. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн матча с комментариями ключевых моментов, а также фото и видеоповторами ярких эпизодов.

"Интер" – "Милан"

1’ Начало матча Поехали! Интер (3-4-1-2): Ханданович – Д’Амброзио, де Врей, Коларов – Хакими, Брозович, Видаль, Перишич – Барелла - Р.Лукаку, Лаутаро Мартинес. Милан (4-2-3-1): Д.Доннарумма – Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес – Кессье, Беннасер – Салемакерс, Чалханоглу, Леау – Ибрагимович. TWITTEROctober 17, 2020 TWITTEROctober 17, 2020

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Как начали сезон

Серебряный призер чемпионата Италии прошлого сезона "Интер" неплохо начал и нынешнее первенство, набрав семь очков в трех матчах. На счету "черно-синих" две победы и одна ничья и пятое место в турнирной таблице. Стоит отметить, что за три встречи подопечные Антонио Конте наколотили 10 мячей, но, правда, и пропустили 6.

Еще лучше стартовал "Милан", который одержал три победы в трех матчах. Причем за эти три поединка "россо-нери" не пропустили ни одного мяча при семи забитых. Тут стоить отметить работу в "рамке" Джанлуиджи Доннаруммы, да и всей обороны команды.

Кадровая ситуация

В последние несколько недель итальянские команды стали жертвами новой волны коронавируса. Так что и у "Интера", и у "Милана" есть заразившиеся, которые пропустят дерби. В коллективе Антонио Конте это Алессандро Бастони, Раджа Найнгголан, Милан Шкриньяр и Эшли Янг. И практически все игроки представляют оборону, так что не исключено появление на поле даже ветерана Андреа Раноккья.

Смотрите, как болельщики "Интера" готовятся к дерби

Но защита – не единственная проблема Конте, так как нападающий команды Алексис Санчес получил травму в игре за сборную Чили. Тем не менее, по информации итальянских СМИ, медобследование не выявило у 31-летнего игрока серьезной травмы. Но вот выйдет ли на поле – пока неясно.

В "Милане" обнаружили COVID-19 у легендарного шведского форварда Златана Ибрагимовича, который за один проведенный матч умудрился оформить дубль, и бразильского защитника Лео Дуарте.

История противостояния

Что говорили перед матчем

Тренер "Интера" Антонио Конте: "В дерби нас ждут серьезные трудности. Нам будет противостоять сильный "Милан", который добивается успеха, начиная с заключительной части прошлого сезона. Важно выйти на поле и сразу же оказать давление. Нам предстоит провести первый из семи матчей в режиме игр каждые три – четыре дня. Мы также думаем о Лиге чемпионов, поэтому ротация необходима".

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли: "У "Милана" есть своя индивидуальность и свой стиль игры, в нашей работе испытания никогда не заканчиваются. Это важный и трудный матч. У нас было очень мало времени для подготовки, но то же самое относится и к нашим противникам. Мы уважаем соперников, которые рассматриваются как вероятные победители чемпионата, но выйдем на поле полные уверенности. Победа над "Интером" придаст нам энтузиазма".

Прогноз на матч от футбольного комментатора

"Успех будет за той командой, чей запас прочности окажется сильнее ввиду кадровых нюансов. "Милан" не побеждал уже в пяти дерби кряду, а четыре последние и вовсе проиграл. Их последняя победа над "Интером" в Серии А датирована январем 2016-го. Однако, думаю, что в этот раз они не проиграют. Также ожидаю ТМ 2,5", – считает Кирилл Круторогов.

Что думают букмекеры

Несмотря на кадровые потери, фаворитом встречи букмекеры считают "Интер". На победу хозяев – 2.10, на выигрыш "Милана" – 3.40, на ничью – 3.50.

Смотрите, как "Интер" и "Милан" играли в прошлом сезоне

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