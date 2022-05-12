Интер и Ювентус забили шесть голов в финале Кубка Италии (видео)

Миланский клуб обыграл туринцев в дополнительное время и восьмой раз в истории выиграл Кубок Италии

Победить Кубка Италии-2022 / Фото: REUTERS

В Риме прошел финал Кубка Италии, где за трофей боролись Ювентус и Интер.

Матч вышел боевым и результативным. Голевой темп задал Интер, когда на шестой минуте Николо Барелла открыл счет.

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Но в начале второго тайма за две минуты Ювентус забил дважды и стал ближе к трофею.

Интер перевел игру в овертайм под конец основного времени. А затем дубль Ивана Перишича принес трофей клубу из Милана.

Ювентус – Интер – 2:4

Голы: Сандро (50), Влахович (52) – Барелла (6), Чалханоглу (80, пен.), Перишич (99, пен.), Перишич (102).

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Для Интера это восьмая победа в Кубка Италии. Клуб брал трофеи в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022 годах.

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