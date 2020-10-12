"Интер" хочет бесплатно получить лучшего бомбардира в истории "Манчестер Сити"

Летом у Агуэро истекает срок контракта с "Манчестер Сити", а новое соглашение пока не подписано

Итальянский "Интер" намерен следующим летом пригласить в команду нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Контракт аргентинского футболиста с "горожанами" истекает следующим летом, поэтому итальянцы планируют заполучить его совершенно бесплатно, сообщает Calciomercato.

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Источник утверждает, что пока Агуэро не может договориться с "Сити" о новом соглашении, чем хочет воспользоваться "Интер".

Агуэро получил травму мениска левого колена еще в июне и с тех пор не появлялся на поле. Лишь в начале октября он вернулся в общую группу "Сити". Еще в 2017 году аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба из Манчестера, побив рекорд Эрика Брука. А в начале 2020 года Агуэро стал лучшим бомбардиром-легионером в истории Премьер-лиги.

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