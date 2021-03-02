Инфаркт у самого титулованного тренера России

В Москве госпитализирован знаменитый футбольный тренер – 67-летний экс-наставник "Спартака" Олег Романцев.

Реклама

Как сообщает 5-tv.ru, у россиянина обнаружен острый коронарный синдром. Сейчас он находится в реанимации в одной из московских больниц, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также у бронзового призера летних Олимпийских игр 1980 года диагностирован инфаркт.

Читайте также: Легендарный футболист после инсульта попросил снять о нем фильм – боялся потерять память

Отметим, что Романцев в бытность футболистом защищал цвета московского "Спартака" с 1976 по 1983 год. Стал чемпионом СССР как игрок. Как тренер же восемь раз приводил "Спартак" к чемпионству в РФ – это рекорд российской Премьер-лиги.

Реклама Олег Романцев / Фото: Twitter

В тренде Умер знаменитый футболист "Ромы"

Добавим, что после завершения игровой карьеры Романцев пристрастился к табакокурению. Обычно за матч он скуривал до двух пачек. По воспоминаниям экс-вратаря "Спартака" Александра Филимонова, личный кабинет Романцева весь был в табачном дыму.

Своей привычке Романцев не изменял даже после введения запрета на курение в тренерской зоне, за что приходилось платить штрафы. Правда, снизил объем выкуриваемых сигарет до 10 штук за игру.

Ранее другой экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что готов застрелиться.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама