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Инфаркт у самого титулованного тренера России

2 марта, 09:19

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев – в реанимации

В Москве госпитализирован знаменитый футбольный тренер – 67-летний экс-наставник "Спартака" Олег Романцев.

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Как сообщает 5-tv.ru, у россиянина обнаружен острый коронарный синдром. Сейчас он находится в реанимации в одной из московских больниц, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также у бронзового призера летних Олимпийских игр 1980 года диагностирован инфаркт.

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Отметим, что Романцев в бытность футболистом защищал цвета московского "Спартака" с 1976 по 1983 год. Стал чемпионом СССР как игрок. Как тренер же восемь раз приводил "Спартак" к чемпионству в РФ – это рекорд российской Премьер-лиги.

Олег Романцев
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Олег Романцев / Фото: Twitter

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Добавим, что после завершения игровой карьеры Романцев пристрастился к табакокурению. Обычно за матч он скуривал до двух пачек. По воспоминаниям экс-вратаря "Спартака" Александра Филимонова, личный кабинет Романцева весь был в табачном дыму.

Своей привычке Романцев не изменял даже после введения запрета на курение в тренерской зоне, за что приходилось платить штрафы. Правда, снизил объем выкуриваемых сигарет до 10 штук за игру.

Ранее другой экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что готов застрелиться.

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тренер чемпионат России Спартак Москва Олег Романцев
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