Игроку Динамо дали зарплату 25 тысяч долларов в месяц

Защитник Олег Допилка, ставший с киевлянами чемпионом Украины-2009, рассказал, каким был его разговор с Игорем Суркисом перед заключением контракта

Бывший защитник Динамо Олег Допилка / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший футболист Динамо Олег Допилка, с киевлянами выигравший чемпионат Украины-2009, рассказал, какой была его зарплата в столичном клубе и как именно он о ней договорился с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом.

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"С Игорем Суркисом общались всего один раз. Когда контракт подписывал. Конечно же, я помню тот разговор. Мы по соглашению договаривались. Был Кубок Первого канала, после него я приехал. Суркис говорит: "Твои агенты, они такие-то, их никогда в жизни не будет у меня в кабинете. Сколько ты хочешь?" Я сижу, молчу. Говорю: "Столько-то". Он: "Столько-то? Ну ладно, может столько-то быть". Я говорю: "Спасибо, Игорь Михайлович". Прилетел со сборов, у агента было уже соглашение, мне нужно было только подпись поставить"

"Какая была сумма? 25 тысяч долларов", – приводит слова Олега Допилки Профутбол

Чемпион Украины-2009 Олег Допилка / Фото: FootBoom

Ранее бывший футболист Динамо пожаловался на дедовщину в Киеве. Олег Допилка рассказал, как в начале своего пребывания в столице ему приходилось рассказывать старшим стишки и бегать по их указке на рынок.

Сейчас Олегу Допилке 35 лет. Он выступает за клуб Второй лиги – Ужгород.

Три года назад в Ужгороде на футзальном турнире Допилку избили фанаты.