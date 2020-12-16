Игроком "Шахтера", дважды забившим "Реалу", заинтересовались два клуба Англии

Израильский вингер "Шахтера" Манор Соломон попал в сферу интересов двух клубов английской Премьер-лиги – "Лидса" и "Арсенала". Тренер "канониров" Микель Артета, команда которого пока занимает непривычно низкое для себя 15-е место в АПЛ, хочет усилить линию нападения в зимнее трансферное окно. Однако более серьезную решимость в покупке Соломона проявляет все-таки "Лидс".

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Об этом сообщает британское издание Onlinegooner.

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По данным источника, ранее персоной Соломона интересовались "Манчестер Сити" и "Аталанта", предложение которой в 20 млн евро было отклонено.

Реклама "Шахтер", Манор Соломон / Фото: Reuters

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний Манор Соломон забил 5 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах за "Шахтер". В частности, он отличился двумя мячами – в гостях и дома – в поединках Лиги чемпионов с "Реалом", завершившимися сенсационными победами "горняков".

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Контракт Соломона с "Шахтером" действует до лета 2024-го.

Смотрите, как забивает Соломон

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