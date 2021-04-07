Игрока Динамо жестко наказали в Польше за упрямство

Украинский нападающий Легии Назарий Русин переведен в дублирующий состав польского клуба. Там он проведет две недели. Об этом сообщила пресс-аташе клуба Изабелла Крук.

Decyzj klubu, przez najblisze dwa tygodnie Nazarij Rusyn bdzie trenowa z drugim zespoem Legii Warszawa. — Iza Kruk (@Kruk_Izabela) April 6, 2021

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Напомним, что ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль Легии, что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.

Сам Русин заявлял, что отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля, которое могло усугубить его старую травму.

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Напомним, что Легия арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке. Ранее ошибки динамовца привели к вылету Легии из Кубка Польши.

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