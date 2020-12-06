Игрок "Шахтера" вошел в десятку самых перспективных игроков сборной Бразилии

В текущем сезоне Тете забил всего два гола, зато сделал четыре ассиста

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете вошел в ТОП-10 самых перспективных игроков сборной Бразилии по версии авторитетного портала Transfermarkt. Рейтинг составляли согласно ориентированной стоимости каждого игрока. Тете занял 9-е место с ценников в 17 миллионов евро.

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В текущем сезоне 20-летний Тете провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал четыре результативные передачи. Лучший матч на данный момент бразилец провел в Мадриде, когда помог "горнякам" сенсационно обыграть "Реал".

Напомним, что в среду "Шахтер" проведет решающий матч в Лиге чемпионов против "Интера". Накануне "Шахтер" с шикарным голом пяткой разгромил "Минай".

А "Интер" перед матчем сезона с "Шахтером" уверенно победил в Италии. Миланская команда держится на втором месте Серии А, уступая лишь землякам.

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Смотрите, как "Шахтер" играл с "Реалом" в Киеве:

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