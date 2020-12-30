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Игрок "Шахтера" попал в Сборную мира

30 декабря, 09:15

Олег Люлька Олег Люлька

Кипер дончан Трубин составил компанию "новому Месси" в команде лучших игроков года до 19 лет

Ресурс Football Wonderkids включил вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина в символическую Сборную мира 2020 года среди футболистов не старше 19 лет. Среди "партнеров" украинца по этой команде вундеркиндов оказались "новый Месси" Ансу Фати из "Барселоны" и француз Камавинга, в октябре забивший сборной Украины на "Стад де Франс".

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Анатолий Трубин

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

СБОРНАЯ МИРА (U19): Трубин (Украина, "Шахтер") – Неко (Уэльс, "Ливерпуль"), Бадиашиле (Франция, "Монако"), Гарсия (Испания, "Манчестер Сити"), Сака (Англия, "Арсенал") – Педри (Испания, "Барселона"), Камавинга (Франция, "Ренн"), Рейна (США, "Боруссия" Д) – Родриго (Бразилия, "Реал"), Фати (Испания, "Барселона"), Гринвуд (Англия, "Манчестер Юнайтед")

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Испания – Украина, Фати

Испания – Украина, Фати / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что вратарем "Шахтера" заинтересовались гранды европейского футбола. На Трубина положили глаз "Челси", "Арсенал" и "Байер".

Напомним, благодаря сейвам 19-летнего Трубина "Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, получив пропуск в 1/16 Лиги Европы. Там, во второй половине февраля, дончан ждут две встречи с "Маккаби" Тель-Авив.

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Шахтер Донецк лучший футболист Анатолий Трубин
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