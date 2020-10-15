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Игрок сборной Украины оправдал агрессивную игру против Испании: "Это была установка от Шевченко"

15 октября, 11:30

Елена Павлова Елена Павлова

Украинец считает, что справился со своей задаче на поле

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал, что не волновался, когда вышел в стартовом составе на матч против Испании в Лиге наций, заменив дисквалифицированного лидера команды Руслана Малиновского.

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"Волнения не было, я играл вместе с Сидорчуком, он меня поддерживал. И мне было спокойнее, что рядом находился такой товарищ. К тому Андрей Шевченко говорил со мной перед матчем, рассказывал, что и как я должен делать. Я действовал очень агрессивно? Да, была установка от Шевченко и, думаю, я с ней справился", – признался Шапаренко.

Сборная Украины благодаря голу Виктора Цыганкова впервые в истории обыграла сборную Испании и теперь делит второе место в турнирной таблице группы Лиги наций с Германией.

Смотрите обзор матча Украина – Испания в Лиге наций:

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Сборная Украины сборная Испании Лига наций Николай Шапаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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