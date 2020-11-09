Игрок "Реала" получил перелом ноги и не сыграет с "Шахтером"

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде получил серьезную травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:4). Сегодня на клубном сайте "сливочных" сообщили, что у футболиста диагностирована трещина в задней большеберцовой кости правой ноги.

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В клубе отметили, что Вальверде вылетел на длительный срок, однако конкретные сроки восстановления не указываются.

Впрочем, можно не сомневаться, что уругваец пропустит ближайшие несколько месяцев и не сыграет против донецкого "Шахтера" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 1 декабря в Киеве. Напомним, что в первом туре "Шахтер" на выезде сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде со счетом 3:2.

Обзор матча "Реал" – "Шахтер":

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