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Игра в кальмара добрался до украинского футбола: огненное промо матча Кривбасса

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 октября, 23:23
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Кривбасс оригинально проанонсировал предстоящий матч 15-го тура Первой лиги против Полесья. Клуб превратил свою тренировку в одну из игр нашумевшего сериала Игра в Кальмара
Кривбасс тренируется по системе Игра в кальмара
Кривбасс тренируется по системе Игра в кальмара

В сериале участники игры "зеленый-красный" должны были двигаться в сторону роботизированной куклы, а когда она развернется – замереть, иначе тебя расстреляют. Кстати, игры из "Игра в кальмара" уже проводили в реальной жизни.

Читайте также: Почему сериал Игра в кальмара так поразил весь мир. Мнение редакции

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Футболисты выстроились в центре поля и приближались к воротам, которые охранял голкипер Богдан Сарнавский. Кто не успел остановиться – получал "выстрел" мячом.

"Никто не пройдет", – твердо заявил Сарнавский в конце видео.

Кривбасс и Полесье сыграют между собой 23 октября, начало – в 15:30. На данный момент Кривбасс провел 14 матчей в Первой лиге и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на семь баллов от Металлиста. Полесье провело только 10 матчей, оно располагается на 10-й строчке.

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Напомним, что в начале октября Кривбасс получил именитого наставника – команду возглавил Александр Бабич.

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24
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Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
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6:12
7
14
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