"Игра с Францией показала уровень наших футболистов": Йожеф Сабо дал Шеве совет

После фиаско в товарищеском поединке во Франции наша сборная продолжает готовиться к матчам Лиги наций с Германией и Испанией. Известно, что в сборную Украины приедут трое футболистов из охваченного COVID-19 "Шахтера".
Свое мнение о нынешней сборной Украины в интервью сайту 1927.kiev.ua высказал 80-летний бывший наставник национальной команды и "Динамо" Йожеф Сабо:
"Для Шевченко такой состав – проблема номер один. Еще до матча я говорил, что игроки не сыгранные, молодые, и против сборной Франции им будет очень тяжело. Не думаю, что с таким составом нужно было играть в открытый футбол и атаковать. Думал, будет 2:1 или 3:1. Но не семь. А там еще пять могли забить, после семи.
Пускай молодые игроки посмотрят за собой. Они летают в облаках, а эта игра показала, на каком они уровне. Многие из них играют за границей, потому что не подошли ни "Динамо", ни "Шахтеру". Наша сборная может на равных играть с чехами и словаками, а с командами уровня Испании, Италии, Франции уже тяжеловато, не доросли".
Также он дал совет Шевченко, как действовать против немцев:
"Если они выставят своих лучших игроков, мы проиграем. Все зависит от состава немцев. Даже в экспериментальном составе это очень сильный соперник. Можно взять опыт Луческу, который применил нужную тактику в важных матчах, – и это дало результат. С нынешним составом мы не должны играть в открытый футбол".
Ранее Сабо проехался по Усику и Ломаченко: "Это ненормально".
Смотрите, как французы нанесли сборной Украины самое крупное поражение в истории:
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