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Ибру из-за "осла" не пускают на фестиваль в Сан-Ремо

28 января, 09:45

Олег Люлька Олег Люлька

Златан стал персоной нон грата после конфликта с Лукаку. Шведа обвиняют в расизме

Скандал в матче Кубка Италии с "Интером", в котором форвард "Милана" Златан Ибрагимович повздорил с Ромелу Лукаку, обернулся имиджевыми последствиями для шведа.

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Координационный комитет ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей (Codacons) призвал запретить Златану Ибрагимовичу посещать музыкальный фестиваль в Сан-Ремо со 2 по 6 марта, куда он ранее был приглашен в качестве гостя.

Организация обвиняет Ибру в расизме по отношению к нападающему "Интера" Лукаку и считает присутствие шведа на фестивале недопустимым.

Об этом сообщает Calcioe Finanza.

Напомним, между Ибрагимовичем и Лукаку в поединке Кубка Италии произошел конфликт, который перерос в потасовку. Златан сказал бельгийцу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел". На это Лукаку ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".

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Лукаку и Ибрагимович

Лукаку и Ибрагимович / Фото: Reuters

При этом форварды устроили подобие петушиного боя – Златан даже слегка боднул Ромелу в подбородок. Оба получили по желтой карточке. А позже, за второй "горчичник", Ибрагимович был удален с поля, а его "Милан" проиграл "Интеру" 1:2.

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович Интер Италия кубок Италии Ромелу Лукаку
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