Ибрагимовича не остановит ни COVID-19, ни "Интер": форвард сделал дубль в дерби Милана

Шведский форвард Златан Ибрагимович вернулся в строй после борьбы с коронавирусом и принес "Милану" победу в принципиальном дерби Della Madonnina с "Интером" – 2:1. До этого "россо-нери" не побеждали в пяти Миланских дерби кряду, а четыре последние и вовсе проиграли.

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Златан Ибрагимович в матче против "Интера" / Фото: Reuters

Неприятности для хозяев на "Джозеппе Меацца" начались с того, что на 13-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Интера". Сам пострадавший, шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, не сумел реализовать 11-метровый, однако первым успел на добивание и через несколько секунд таки открыл счет в матче.

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А буквально через три минуты Ибрагимович оформил дубль, сделав весомую заявку на победу "Милана".

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На 29-й минуте нападающий "Интера" Ромелу Лукаку сократил отставание хозяев в счете и вернул интригу – 1:2. Однако больше ошибок в защите "Милан" не допустил.

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После четырех туров "Милан" набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с семью баллами — на 6-м месте. В тройку лидеров чемпионата Италии также входят "Аталанта" (9) и "Наполи" (8). В следующем туре "Милан" сыграет с "Ромой", а "Интер" встретится с "Дженоа".

Смотрите, как "Милан" побеждал в прошлом туре

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