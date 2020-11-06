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Ибрагимович в 39 лет признан лучшим игроком месяца в чемпионате Италии

6 ноября, 18:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шведский форвард тянет "Милан" на вершину Серии А

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимоваич признан лучим игроком октября в чемпионате Италии, сообщается на официальном сайте лиги. Награду футболисту вручат 8 ноября перед матчем Серии А "Милан" – "Верона".

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В октябре Ибрагимович оформил дубль в дерби против "Интера" (2:1), забил дважды Роме (3:3) и огорчил вратаря "Удинезе" (2:1). В целом швед наколотил в текущем чемпионате Италии уже семь мячей. И все это – в 39 лет!

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Благодаря успехам Ибрагимовича "Милан2 возглавляет турнирную таблицу Серии А после шести туров, опережая на два балла "Сассуоло" и на четыре – "Ювентус" и "Аталанту".

Смотрите, как забивает Златан Ибрагимович:

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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