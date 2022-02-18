Ибрагимович позавидует. Игрок Шахтера забил супергол ножницами (видео)

Сегодня донецкий Шахтер разгромил в спарринге казахскую Астану (3:0). В этом матче Николай Матвиенко не отметился голом, но смотрите, как он забивает на тренировках.
После навеса с фланга Николай нанес невероятный удар боковыми ножницами. Мяч после отскока от газона точно влетел в верхнюю "девятку".
Только посмотрите на этот невероятный гол.
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Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби и партнеры по команде аплодисментами оценили шедевр 25-летнего защитника.
- "realmadrid , свяжитесь с ним".
- "Может нам его в нападение поставить?"
- "Ждем таких голов в официальных матчах".
- "Теперь надо так и в чемпионате".
- "Кобин наверное научил".
- "Коля, ты не думал поменяться с Мораесом позициями?", – написали фанаты Шахтера под видео в Instagram.
Добавим, что признанным специалистом по голам ножницами считается Златан Ибрагимович.
Смотрите как забивал бисеклетой Златан Ибрагимович в ворота сборной Англии