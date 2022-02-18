Ибрагимович позавидует. Игрок Шахтера забил супергол ножницами (видео)

Защитник "горняков" Николай Матвиенко отметился шедевральным голом во время тренировочных сборов в Турции

У Златана появился конкурент в Шахтере / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

Сегодня донецкий Шахтер разгромил в спарринге казахскую Астану (3:0). В этом матче Николай Матвиенко не отметился голом, но смотрите, как он забивает на тренировках.

После навеса с фланга Николай нанес невероятный удар боковыми ножницами. Мяч после отскока от газона точно влетел в верхнюю "девятку".

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Только посмотрите на этот невероятный гол.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби и партнеры по команде аплодисментами оценили шедевр 25-летнего защитника.

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"realmadrid , свяжитесь с ним".

"Может нам его в нападение поставить?"

"Ждем таких голов в официальных матчах".

"Теперь надо так и в чемпионате".

"Кобин наверное научил".

"Коля, ты не думал поменяться с Мораесом позициями?", – написали фанаты Шахтера под видео в Instagram.

Добавим, что признанным специалистом по голам ножницами считается Златан Ибрагимович.

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