Українська
$ 28,16
34,25
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ибрагимович похвастался новой прической. Обман футболиста быстро раскусили

25 января, 17:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нападающий подшутил над своими фанатами

Звездный нападающий Златан Ибрагимович похвастался перед своими фанатами новым образом. На своей странице в Instagram форвард выложил фото с полностью побритой головой. Фанаты тут же стали рассуждать: неужели Ибра отказался от своего знаменитого хвостика?

Реклама

Впрочем, любопытные болельщики и журналисты быстро раскусили шутку от Златана. Оказывается, фото лысого игрока "Милана" оказалось фейком. Ибрагимович просто взял свое фото и с помощью редактора изменил себе традиционный хвостик на лысину, сообщает soccernews.

Ранее мы писали, что между первым и последним мячом Ибрагимовича прошел 7751 день. Швед впервые отличился в 2021 году и сразу же стал рекордсменом.

В тренде
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута
Реклама

Также сообщалось, что Ибрагимович получил в партнеры "машину" по завоеванию трофеев. Вместе со Златаном пугать защиту соперников "Милана" будет хорват Марио Манджукич.

Исторический гол Златана:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальскомФутбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять