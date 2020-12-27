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Ибрагимович назвал единственного игрока, который лучше, чем он

27 декабря, 18:38

Олег Люлька Олег Люлька

"Самым-самым" знаменитый швед считает Марадону

39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович, никогда не страдавший излишней скромностью, назвал все-таки одного футболиста, которого считает лучше самого себя.

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Рассуждая о символической сборной мира всех времен, Ибра принялся перечислять различные имена: "В воротах – точно Буффон. Вместе мы провели отличное время в "Ювентусе". Это была особенная команда, мой первый топ-клуб. Недвед – просто машина. Он работал до, во время и после тренировок. Зидан. Когда он выходил на поле, никто не мог ему что-то противопоставить. Роналдо – феномен, он был моим кумиром. Но лучший футболист всех времен – Марадона. Единственный, кто даже лучше меня"

Ибрагимович. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Ибрагимович. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

"В этой команде я предпочел бы быть тренером. Кто знает, возможно, я действительно когда-нибудь им стану", – цитирует Златана Ибрагимовича Calciomercato

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Ранее сборную всех времен составил France Football. Ибрагимовичу в ней места не нашлось. В состав команды мечты попали Яшин, Мальдини, Беккенбауэр, Кафу, Маттеус, Хави, Марадона, Пеле, Криштиану Роналду, Месси и Роналдо.

Видео: Сегодня

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Златан Ибрагимович Диего Марадона лучший футболист
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