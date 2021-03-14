И кто тут самый дорогой? "Боруссия" поразила грандов ценой Холанда

Клуб из Дортмунда готов продать норвежца не менее, чем за 120 миллионов евро

Фантастическая игра Эрлинга Холанда в сезоне 2020/2021 существенно подняла цену на талантливого норвежского форварда. Руководство дортмундской "Боруссии" допускает возможность продажи 20-летнего футболиста уже этим летом, хотя его контракт действует до 30 июня 2024 года. Правда, цену на Эрлинга установили очень высокую.

Реклама

Тем временем, лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов назвали молодую звезду "Боруссии".

Журналист-инсайдер Николо Скира на своей страничке в Twitter пишет, что немецкий клуб рассчитывает получить за парня 120, а то и 130 миллионов евро! Дороже, в 180 "лимонов", оценивают лишь француза Килиана Мбаппе из "ПСЖ".

При этом уже известно, что активный интерес к Холанду проявляют испанский "Реал" и английские "Челси" и "Манчестер Сити". Впрочем, возможно, гранды повременят с дорогой покупкой, ведь согласно контракту летом 2022 года отступные за нападающего упадут до 75 миллионов. Да и агент игрока Мино Райола не торопит с очередным переходом.

Напомним, в Дортмунд норвежец переехал из австрийского "Зальцбурга" чуть более года назад – в январе 2020-го. В этом сезоне он забил 31 мяч в 30 матчах в разных турнирах.

Реклама

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Читайте также: Мбаппе побил рекорд молодого Месси, но на пятки наступает наглый норвежец.

Смотрите, как Эрлинг сделал дубль в повторном матче Лиги чемпионов с "Севильей":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама