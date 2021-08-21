И без Зинченко справились: Манчестер Сити отгрузил Норвичу пять мячей

Команда украинца Александр Зинченко Манчестер Сити дома разгромила Норвич со счетом 5:0.
Уже в дебюте матча голкипер "канареек" Крул отметился автоголом. На 22-й минуте свой первый гол за МанСити забил Джек Грилиш.
Во второй тайме команда Пепа Гвардиолы забила еще три мяча: отметились Ляпорт, Стерлинг и Марез.
Добавим, что Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.
Для Манчестер Сити это первая победа в АПЛ. В 1-м туре чемпионата Англии "горожане" уступили Тоттенхэму (0:1). Норвич проиграл уже второй матч подряд, в первом туре он уступил Ливерпулю (0:3).
В следующем туре Манчестер Сити сыграет с лондонским Арсеналом.
АПЛ. 2-й тур
Манчестер Сити – Норвич – 5:0
Голы: Крул, 7 (автогол), Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 84.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Торрес (Стерлинг, 61).
Норвич: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Ааронс, Рупп (Маклин, 46), Ле Мелу, Кантуэлл, Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица.