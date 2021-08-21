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И без Зинченко справились: Манчестер Сити отгрузил Норвичу пять мячей

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 августа, 20:11
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В матче 2-го тура АПЛ "горожане" без проблем разобрались с Норвичем. Дебютный гол за МанСити забил новичок команды Джек Грилиш
Манчестер Сити разгромил Норвич в матче 2-го тура АПЛ
Манчестер Сити разгромил Норвич в матче 2-го тура АПЛ / Фото: Reuters

Команда украинца Александр Зинченко Манчестер Сити дома разгромила Норвич со счетом 5:0.

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Уже в дебюте матча голкипер "канареек" Крул отметился автоголом. На 22-й минуте свой первый гол за МанСити забил Джек Грилиш.

Во второй тайме команда Пепа Гвардиолы забила еще три мяча: отметились Ляпорт, Стерлинг и Марез.

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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Добавим, что Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

Для Манчестер Сити это первая победа в АПЛ. В 1-м туре чемпионата Англии "горожане" уступили Тоттенхэму (0:1). Норвич проиграл уже второй матч подряд, в первом туре он уступил Ливерпулю (0:3).

Джек Грилиш
Джек Грилиш / Фото: Reuters

В следующем туре Манчестер Сити сыграет с лондонским Арсеналом.

АПЛ. 2-й тур

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Манчестер Сити – Норвич – 5:0

Голы: Крул, 7 (автогол), Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 84.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Торрес (Стерлинг, 61).

Норвич: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Ааронс, Рупп (Маклин, 46), Ле Мелу, Кантуэлл, Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица.

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