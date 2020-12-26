Хвост под Бекхэма: новая прическа украинца, которого называют "будущим Касильясом"

Андрей Лунин вернулся к тренировкам после рождественской паузы и дал повод для разговоров

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вернулся к тренировкам после рождественской паузы. Накануне Лунин встретил Рождество в необычном наряде, а теперь вот решил сменить прическу, которую активно обсуждают его подписчики в социальных сетях.

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За последние месяцы у Андрея прилично отросли волосы, и на тренировку он вышел уже не с повязкой, а с хвостом на макушке, который в народе называют "пальмой".

"Что-то с прической не получилось", – написал один из фоловеров. "Скоро у нас будет свой Антуан Гризманн – в плане прически...", – отметил другой. Тогда как испанские болельщики писали: "Наш будущий Касильяс". А также подбадривали: "Скоро придет и твое время в "Реале". Вот увидишь".

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А что там Гризманн

Французский форвард "Барселоны" Антуан Гризманн тоже одно время играл с хвостиком. Но теперь вот перешел на новый уровень – плетет себе косички и колоски.

Антуан Гризманн / Фото: Reuters

Кто еще с хвостиком

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Вообще длинные волосы, закрученные на макушке, или небольшой хвостик в последнее время были популярны среди футбольных звезд. Так ходили, например, Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

А вот именно хвостик пальмой носил другой футболист "Реала" – гуру стиля Дэвид Бекхэм. Похожую прическу выбирал и валлийский вингер "Реала" Гарет Бейл, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды.

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Ранее мы рассказывали, что украинец установил рекорд "Реала", не выходя на поле.

Андрей Лунин отбивает мяч после удара Лукаса Васкеса Видео: Instagram

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