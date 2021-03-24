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Хотел познакомиться через изнасилование: футболист плохо пошутил и остался без клуба

24 марта, 17:01

Елена Павлова Елена Павлова

Английский нападающий Сэм Сприджен придумал плохой способ заинтересовать девушку

Футболист валлийского клуба "Бакли Таун" Сэм Сприджен остался без работы из-за очень неудачной шутки. Английский нападающий решил познакомиться с девушкой в приложении Tinder, но не нашел лучшей темы, чем изнасилование. Ранее английский футболист насиловал девушку, удерживая ее в своем доме.

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"Если бы я мог поменять алфавит, твое имя звучало бы, как изнасилование. Потому что это единственный способ быть с тобой", – написал в приложении для знакомств Сприджен девушке по имени Сианна Тейлор.

Однако Сианни из Ливерпуля такая шутка не понравилась, и она поделилась скриншотом послания нападающего в Twitter.

"Я понимаю, что клуб и лига, в которой он выступает, не имеют ничего общего с тем, что написал этот человек, но не думаю, что он должен представлять их интересы в будущем", – написала под постом девушка

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История с неудачной шуткой дошла до руководства "Бакли Таун", которое тут же разорвало с 23-летним футболистом контракт и удалило его профиль со своего клубного сайта.

"Сегодня мы узнали о сообщении, сделанном одним из игроков нашей основной команды на платформе для знакомств. Этот человек был уволен, и его регистрация в клубе была отменена в тот же момент. Это сообщение отвратительно и идет вразрез со всем, что мы отстаиваем в клубе", — говорится в заявлении "Бакли Таун" в Twitter

Пользователи сети похвалили руководство клуба за такое быстрое решение и нулевую терпимость, когда дело касается сексуального харассмента по отношению к другим людям.

Ранее глава федерации Гаити пожизненно отстранен от футбола за сексуальное насилие над игроками.

Видео: instagram.com/olha_ib04

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уволен футболист чемпионат Уэльса харассмент
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