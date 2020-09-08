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Хорватия и Франция воссоздали финал чемпионата мира-2018 в Париже

8 сентября, 23:40

Елена Павлова Елена Павлова

Победителями из перестрелки снова вышли подопечные Дидье Дешама

Однозначно нескучный матч подарили телезрителям во втором туре Лиги наций сборные Франции и Хорватии. В Париже на "Стад де Франс" в воротах команд побывало сразу шесть мячей, но более результативными оказались чемпионы мира – 4:2. С противостояния Франции и Хорватии в финале мундиаля-2018 прошло два года, но расстановка сил в этой паре оказалась такой же, как и счет.

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Несмотря на итоговый результат в Париже, дебют встречи прошел под диктовку "клетчатых", и они заслуженно открыли счет уже на 17-й минуте. После навеса с углового мяч завис над штрафной, его подхватил Деян Ловрен, развернулся и с левой пробил в дальний угол.

Франция сравняла счет уже под конец первой половины. На 43-й минуте хозяева провели красивую комбинацию, которую точным ударом завершил Антуан Гризманн.

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Не успели хорваты отойти от предыдущего гола, как "ле бле" уже вели в счете. На первой компенсированной минуте Антони Марсьяль откликнулся на прострел от Бен Йеддера, мяч после его удара попал в штангу, отрикошетил от спины голкипера и влетел в сетку, В итоге автогол записали на Доминика Ливаковича.

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Дебют второй половины опять остался за Хорватией и на 50-й минуте гости забили второй гол в матче! Йосип Брекало получил мяч из глубины, вошел в штрафную, поборолся с тремя защитниками и в падении протолкнул снаряд мимо Льориса. Но это был еще далеко не конец! На 65-й минуте Франция снова вышла вперед. Дайо Упамекано выиграл верховую борьбу после навеса с углового и расстрелял голкипера Хорватии – 3:2.

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А точку в этом эмоциональном сражении поставил Оливье Жиру – на 77-й минуте он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Марцело Брозовича. Французский форвард пробил в левый от себя угол, а вратарь прыгнул в правый.

После этого поединка Франция набрала шесть очков за два тура и вместе с Португалией возглавляет третий квартет. У Хорватии пока ноль баллов, но она может исправить это в следующем матче со Швецией.

Смотрите опасный момент в первом тайме матча Франция – Хорватия

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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