Українська
$ 27,9
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Хороший футболист должен хотя бы один из двух забивать": Буяльский – о голе в ворота "Брюгге"

18 февраля, 19:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды сыграли вничью в киевском поединке

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге". Поединок состоялся в Киеве и завершился со счетом – 1:1. Гол у динамовцев забил Виталий Буяльский.

Реклама

Читайте также: Онлайн-трансляция матча "Маккаби" – "Шахтер"

"Результат, в принципе, неплохой, но мы не хотели дома пропускать гол. Еще и со стандарта. Мы разбирали, как они играют на стандартах, но получили гол. Обидно, что пропустили гол со стандарта, а не с игры", – прокомментировал счет Буяльский.

"В первом тайме у меня было два момента, с которых хороший футболист должен хотя бы один забить. Во втором тайме был полумомент, но получилось забить".

"Погода? Очень холодно, во втором тайме еще холоднее было. Ветер, тяжело даже разговаривать и дышать в два раза тяжелее. Тяжело двигаться, воздух холодный", – признался Виталий.

Реклама

Читайте также: Расписание, трансляции и результаты 1/16 Лиги Европы

Напомним, что ответный поединок плей-офф Лиги Европы состоится через неделю в Брюгге.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Виталий Буяльский Брюгге

Источник: Dynamo.kiev.ua

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять